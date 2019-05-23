رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالانتصار على الأهلي.. وهدفنا العودة لمنصات التتويج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

وجه إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،والمشرف العام على قطاع الكرة الشكر للاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى لقاء الأهلى من أداء قتالى ورجولى والسعى نحو إعادة كرة الدراويش الجميلة على حد وصفه.

واضاف عثمان :”الفريق يضم أكثر من لاعب شاب ، أرى أنهم كانو الاحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة والتى اتيحت على مدار شوطى المباراة”.

واستكمل رئيس الإسماعيلى :”أوجه الشكر أيضا لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى الذى ضم صبرى المنياوى مدير الكرة ومحمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب الحراس بجانب الجهاز الإدارى والطبى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدو للثقة ونجاحهم فى إعادة عدد كبير منهم لمستواه المعهود منذ تكليفهم بقيادة الفريق الأول خلال فترة قصيرة للغاية بجانب فرض الاستقرار والانضباط الفنى وهو ما انعكس بالإيجاب على النتائج بآخر مباراتين”.

وأتبع عثمان :”لاعبو الفريق كانو على قدر الثقة الموضوعة على عاتقهم من أجل استمرار مسيرة الانتصارات رغم قوة المنافس الذى يتطلع للقب الدورى وقام باستقطاب لاعبين بمبالغ طائلة تتخطى الملايين، الجميع قدم أفضل ما لديه وقاتل فى الملعب وكان قريبا للغاية من خطف الثلاث نقاط لولا غياب التوفيق”.

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وأشار المشرف العام على قطاع الكرة :”رغم التغييرات الاضطرارية التى تعرض لها الفريق باستبدال متولى وفارس للإصابة واصرار بامبو والشامى على الاستمرار رغم معانتهم من الإصابة الا أن الفريق كان الأفضل واستعادو روح قتالية كانت غائبة منذ فترة طويلة برغم صغر المعدلات السنية”.

وأكمل حديثه :”لدينا استراتيجية نعمل عليها منذ عودتنا لإدارة شئون النادى وهى تشكيل قاعدة ناشئين كاملة تعمل على تغذية الفريق الأول بلاعبين شباب واعدين وقادرين على تحقيق نتائج مميزة تسهم فى تحسين وضع الفريق بين الكبار وتعيد الفريق كمنافس دائم على الألقاب سواء المحلية أو القارية ، قطاع الناشئين هو الحل المثالى لنا نظرا لارتفاع اسعار اللاعبين بشكل جنونى”.

واسترسل :”حرصنا منذ البداية على ضم لاعبين شباب مميزين من كل بقاع الجمهورية تحت السن بأسعار متوسطة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول وأبرز دليل على ذلك تألق محمد صادق وعبد الرحمن مجدى ومصطفى فارس وأحمد أيمن ومحمد الضرف ومحمد بيومى وغيرهم مع الفريق الأول دون تكبد خزينة النادى الملايين”.

وأنهى رئيس النادى حديثه قائلا :”الفريق برغم مركزه الحالى الذى يشغله بمسابقة الدورى والذى لايرضى طموح مجلس الإدارة والجماهير ، خرج بمكاسب كبيرة أهمها اكتساب مجموعة من الناشئين الواعدين الثقة وهو ما سيسهم فى تحقيق نتائج مميزة والعودة للمنافسة على منصات التتويج فى المواسم المقبلة”.