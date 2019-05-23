عماد السيد يؤدي تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

أدى عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريبات تأهيلية على هامشالمران المقام حالياً بملعب عبد اللطيف أبو رجيله استعدادا
لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية.
وأدى عماد التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب للحفاظ على لياقته البدنية .
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