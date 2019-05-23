آرين روبن يقترب من الانتقال إلى ليستر سيتي الإنجليزي

كشفت تقارير إنجليزية عن اقتراب الهولندي ارين روبن من الانتقال إلى ليستر سيتي الإنجليزي بعد رحيله بنهاية الموسم عن بايرن ميونخ الألماني.
أكدت صحيفة الديلي ميل الانجليزيه أن ناديليستر سيتي الانجليزي هو النادي المفضل الذي يرغب في ضم أريين روبن للاعب بايرن ميونخ الالماني.
وكان ارين روبين انضم إلي بايرن
ويذكر أن روبين اتاخذ قرار بالرحيل بنهاية الموسم الحالي عن صفوف بعد مسيرة متميزة مع البايرن نجح مع الفريق في تحقيق جميع الألقاب.
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