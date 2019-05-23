جوليو بابتيستا لاعب ريال مدريد يعلن اعتزاله

أعلن البرازيلي جوليو بابتيستا لاعب ريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي. وبدأ بابتيستا مشوار مع الساحره المستدير موسم 1999 في ساو باولو البرازيلي وبعد أربعة مواسم Advertisements رحل إلى إشبيلية الإسباني، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2005 وسجل مع الريال هدف تتويج بالدوري في شباك رحل إلى إشبيلية الإسباني، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2005 وسجل مع الريال هدف تتويج بالدوري في شباك برشلونة خلال مشوار لاعبه للعديد من الأندية مثل روما وآرسنال وكروزيرو وأورلاندو سيتي الأمريكي. وعلي المستوي الدولي شارك في 48مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف و توج بطلًا لكوبا أميركا في 2007 وشارك في مونديال 2010.

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