جوليو بابتيستا لاعب ريال مدريد يعلن اعتزاله

أعلن البرازيلي جوليو بابتيستا لاعب ريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.
وبدأ بابتيستا مشوار مع الساحره المستدير موسم 1999 في ساو باولو البرازيلي وبعد أربعة مواسم
وعلي المستوي الدولي شارك في 48مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف و توج بطلًا لكوبا أميركا في 2007 وشارك في مونديال 2010.
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