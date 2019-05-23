إبراهيم عثمان: أتفهم غضب جماهير الإسماعيلي جيداً

وجه المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى على ما قدموه فى لقاء أمس أمام الأهلى في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما بالجولة المؤجلة من الأسبوع ال 18 من بطولة الدوري المصري.

مشيرا إلى أن لاعبي الدراويش قدموا أداء قتاليا ورجوليا والسعى نحو إعادة كرة الدراويش الجميلة. وقال عثمان أن الفريق يضم أكثر من لاعب شاب ويرى أنهم كانو الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص الكبيرة التى أتيحت على مدار شوطى المباراة.

وواصل رئيس النادي قائلاً : أوجه الشكر أيضا لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى الذى ضم صبرى المنياوى مدير الكرة ومحمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب الحراس بجانب الجهاز الإدارى والطبى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدوا للثقة ونجاحهم فى إعادة عدد كبير منهم لمستواه المعهود منذ تكليفهم بقيادة الفريق الأول خلال فترة قصيرة للغاية بجانب فرض

الاستقرار وإعادة الانضباط الفنى مجددا وهو ما انعكس بالإيجاب على النتائج بآخر مباراتين.

وأضاف عثمان أن لاعبي الفريق كانوا على قدر الثقة الموضوعة على عاتقهم من أجل استمرار مسيرة الانتصارات رغم قوة المنافس الذى ينافس على لقب الدورى وقام باستقطاب لاعبين بمبالغ طائلة، الجميع قدم أفضل ما لديه وقاتل فى الملعب وكان قريبا للغاية من خطف الثلاث نقاط لولا غياب التوفيق.

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وأكد عثمان أن رغم التغييرات الاضطرارية التى تعرض لها الفريق باستبدال متولى وفارس للاصابة واصرار بامبو والشامى على الاستمرار رغم معاناتهما من الإصابة الا أن الفريق كان الأفضل واستعادوا الروح القتالية التي كانت غائبة منذ فترة طويلة برغم صغر المعدلات السنية.

وواصل قائلاً أنهم لديهم استراتيجية يعملون عليها منذ عودتة لإدارة شئون النادى وهى تشكيل قاعدة ناشئين كاملة تعمل على تغذية الفريق الأول بلاعبين

شباب واعدين قادرين على تحقيق نتائج مميزة تسهم فى تحسين وضع الفريق بين الكبار وتعيد الفريق كمنافس دائم على الألقاب سواء المحلية أو القارية ، قطاع الناشئين هو الحل المثالى لنا نظرا لارتفاع اسعار اللاعبين بشكل جنونى.

واشار أنهم منذ البداية حرصوا على ضم لاعبين شباب مميزين من كل بقاع الجمهورية تحت السن بأسعار متوسطة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول وأبرز دليل على ذلك تألق محمد صادق وعبد الرحمن مجدى ومصطفى فارس وأحمد أيمن ومحمد الضرف ومحمد بيومى وغيرهم مع الفريق الأول دون تكبد خزينة النادى الملايين. واختتم رئيس النادي قائلاً: الفريق برغم مركزه الحالى الذى يشغله بمسابقة الدورى ولايرضى طموح مجلس الإدارة والجماهير ، خرج بمكاسب كبيرة أهمها إكساب مجموعة من الناشئين الواعدين الثقة وهو ما سيسهم فى تحقيق نتائج مميزة والعودة للمنافسة على منصات التتويج فى المواسم المقبلة.

ويؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على تفهمه لحجم الغضب الجماهيرى بعد سلسلة النتائج السلبية فى الفترة الماضية ،الا أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة مع تصحيح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال منافسات هذا الموسم مطالبا الجماهير الواعية بالالتفاف حول فريقهم فى المرحلة المقبلة ودعم اللاعبين والجهاز الفنى كما عهدناهم دائما.