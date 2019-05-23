شاهد.. مهاجم السنغال يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للشباب

استطاع السنغالي أمادو ساجنا تسجيل أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، وذلك في المباراة التي جمعت منتخب السنغال أمام نظيره تاهيتي.
وفاز منتخب أسود التيرانجا بثلاثية نظيفةسجلها أمادو سانيا في الدقائق 1، 29، 50.
وتمكن سانيا من تسجيل الهدف الأول لمنتخب السنغال بعد مرور 9.6 ثانية من بداية المباراة ليكون بذلك
ونشر حساب فيفا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المهاجم السنغالي سجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للشباب.
جدير بالذكر أن بولندا تحتضن كأس العالم للشباب، وذلك في الفترة من 23 يونيه وحتى 15 يوليو.
شاهد الهدف :
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