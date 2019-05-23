اتحاد الكرة يطالب المنتخب بتأجيل معسكر يونيو لإنهاء الدوري

علمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، يدرس مطالبة الجهاز الفني لمنتخب مصر، بتأجيل معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه 6 يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. انطلاقه 6 يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن الاتجاه الأقرب تأجيل انطلاق معسكر منتخب مصر إلى يوم 10 يونيو، من أجل إنهاء بطولة الدوري قبل كأس الأمم الأفريقية.

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