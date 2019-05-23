فيديو.. مجدي عبد الغني: "الأهلي هياخد الدوري بأقدام الزمالك"

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، هو أفضل لاعب في تاريخ النادي، قائلاً :"الخطيب أفضل لاعب ارتدى قميص القلعة الحمراء،ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، فالتاريخ لا يمكن تغييره".
وتابع في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي سيفوز بالدوري هذا الموسم، مضيفا: "مش بمزاجي ولا بمزاجك لكن الزمالك
وأشار إلى أن أفضل مدرب جاء للنادي الأهلي هو المجري ناندور هيديكوتي، وظل سنوات كثيرة وصنع فرق للنادي.
ولفت إلى أن أفضل لاعبي الزمالك الذين عاصرهم فاروق جعفر، وحسن شحاتة، وكانت مهاراتهما عالية جدا، أما حاليا فلا يوجد لاعب يمكن القول عليه أفضل لاعب.
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