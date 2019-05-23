بالفيديو .. السنغال تهزم تاهيتي بثلاثية في كأس العالم للشباب

فاز منتخب السنغال على حساب نظيره منتخب تاهيتي بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهم علي استاد أرينا لوبلين ضمن الجولة الاول من دور

المجموعات ببطولة كاس العالم للناشين ببولندا .

سجل اهداف اللقاء اللاعب امادو سانيا هاتريك في الدقائق 1،29،50.

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بتلك النتيجه يرتفع رصيد منتخب السنغال الي النقطة الثالث يحتل بها صدارة المجموعه الاول بشكل موقت بينما يتزيل منتخب تاهيتي المركز الاخير بدون رصيد وسوف يلعب بعد قليل منتخب بولندا مستضيف البطولة امام كولمبيا.

شاهد أهداف المباراة :