شاهد .. إيطاليا تتفوق على المكسيك 2/1 في كأس العالم للشباب

نجح منتخب إيطاليا، في تحقيق الفوز على المكسيك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاديون

غوسير، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب في بولندا.

وسجل دافيد فرانسي الهدف الأول لإيطاليا في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل للمكسيك روبرتو دي لاروزا في الدقيقة 37، قبل أن يحرز الطليان الهدف الثاني عن طريق لوكا رانييري.