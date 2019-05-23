مانشستر سيتي ينفي شائعات انتقال "جوارديولا" لتدريب يوفنتوس يمن شباب نت - متابعات الخميس, 23 مايو, 2019 - 10:59 مساءً [ جوارديولا ]

نفى البرتو جالاسي محامي مانشستر سيتي وعضو مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب جوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي.



وأبلغ جالاسي محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية أن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي مجرد ”هراء“ مضيفا أن جوارديولا يريد البقاء في مانشستر.



وارتفعت أسهم يوفنتوس بأكثر من 3 في المئة يوم الخميس. وقال متعاملون إن السهم تلقى دعما من شائعات تولي جوارديولا تدريب الفريق.



المصدر: رويترز كلمات مفتاحية :

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