رياضة | فيلانويفا يوجه رسالة لجمهور اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيلانويفا يوجه رسالة لجمهور اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كارلوس فيلانويفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، رسالة شكر لجمهور فريقه عبر "تويتر".

ونشر التشيلي فيلانويفا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لجمهور الاتحاد يحملون صورة له معلقًا عليها: "شكرًا على دعمكم المستمر، أراكم في الموسم المقبل إن شاء الله، في طريقي إلى تشيلي للاستمتاع بإجازتي".

ونجح فيلانويفا في المساهمة بعشرة أهداف في الموسم الحالي مع فريقه الاتحاد، بعدما شارك في 35 مباراة مع العميد، بواقع إحراز 4 أهداف وصناعة 6 آخرين.