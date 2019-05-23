رياضة | تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019 Time Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019 Time Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن القائمون على بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي تنطلق في مصر شهر يونيو المقبل عن إتاحة قناة تايم سبورتس من أجل نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرةً وذلك للقضاء على الإحتكار التي تقوم به بعض القنوات المنافسة الأخرى.

وتعتبر قناة تايم سبورتس واحدة من القنوات التي من المنتظر أن تكون عملاقة خاصةً أنه تم التعاقد مع عدد كبير من المعلقين من أجل نقل المباريات بصوتهم بالإضافة إلى أفضل المحللين للتواجد في الإستديوهات التحليلية التي تسبق مباريات كان 2019.

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ومن المنتظر أن تكون القناة متوفرة في البث الرقمي بالإضافة إلى أن بثها على القمر الصناعي نايل سات سوف يبدأ يوم الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل على التردد 11449 أفقي.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن تميمة البطولة التي أطلق عليها توت.

كما تم الإعلان عن تطبيق تذكرتي الذي يمكن الأشخاص من الحصول على بطاقة مشجع لتسهيل إجراءات الحصول على تذاكر حضور المباريات.