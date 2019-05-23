رياضة | الاتحاد الدولي للسباحة ينتظر موقف كوريا الشمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الدولي للسباحة ينتظر موقف كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل منظمو بطولة العالم للسباحة المقبلة في جوانجو بكوريا الجنوبية، أن ترسل كوريا الشمالية لاعبيها للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 12 يونيو المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة المنظمة في بيان مشترك، اليوم الخميس "نطلب بكل احترام من فريق كوريا الشمالية المشاركة في بطولة العالم المقبلة للاتحاد الدولي للسباحة في جوانجو".

ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن مشاركتها في بطولة العالم للسباحة، على عكس ما فعلت في دورة الألعاب الشتوية والتي أقيمت في كوريا الجنوبية العام الماضي.

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وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، كورنيل مارسكيسكو "في هذه المرحلة، ليس لدينا أي قرار نهائي بشأن مشاركة كوريا الشمالية".

وأضاف أن الاتحاد الدولي يواصل العمل مع كوريا الشمالية وجميع الاتحادات الوطنية الأخرى لضمان المشاركة في البطولة.

وتقام البطولة تحت شعار "الغوص في السلام"، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة لي يونج سوب، أن الحدث يمثل التزامًا قويًا بالسلام في كوريا.