رياضة | بوكيتينو يضع الوصفة السحرية لضرب ليفربول في نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو يضع الوصفة السحرية لضرب ليفربول في نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر مدرب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، أن "العامل المعنوي" سيكون "حاسماً" وأهم حتى من الخططي، خلال نهائي دوري الأبطال الذي يواجه فيه ليفربول، أول يونيو (حزيران) المقبل بملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

وأكد بوكيتينو: "يتوقع الجميع معركة خططية، لكن الفيصل سيكون الجوانب المعنوية"، خلال مقابلة بتقنية "الفيديو كونفرنس" أثناء بلباو إنترناشونال فوتبول ساميت التي تجرى في مدينة بلباو الإسبانية.

واعترف المدرب الأرجنتيني أن ليفربول هو "الأوفر حظاً لأنه لعب نهائي العام الماضي، ولأنه قاتل حتى النهاية مع (مانشستر) سيتي ولأنه بذل جهوداً كبيراً على مدار الأعوام الأخيرة من أجل التتويج بالبريميير ليغ أو التشامبيونز".

وتابع: "لكننا موجودون هنا لعوامل خاصة، لم يتوقع أحد أن يبلغ توتنهام النهائي وهذا ما يجعل الأمر رائعاً ونستمتع به بصورة مختلفة، النهائيات تلعب للفوز بها لا للاستمتاع بها، هذا صحيح، ونحن مستعدون للفوز بها".

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كما بدا الأرجنتيني "متفائلاً" حيال إمكانية الاعتماد على مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين، الذي تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر منذ شهر أثناء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام السيتي.

واستطرد: "يتدرب على نحو طيب أثناء فترة التعافي، نتمنى أن يصبح جاهزاً لندفع به منذ بداية اللقاء، أو حتى على مقاعد البدلاء أو كدافع معنوي في غرف خلع الملابس، لكننا متفائلون حيال مساهمته من داخل الملعب".

أما من حيث الجوانب التكتيكية، فقد رأى بوكيتينو أن توتنهام ربما يكون "أكثر مرونة" من ليفربول "الذي يحافظ دوماً منذ وصول كلوب" على أسلوب لعبه.

وأوضح: "سنواجه ليفربول الذي يمتلك سلاحاً رئيسياً هو تبادل المراكز والسرعة التي يتمتع بها خط الهجوم المكون من ماني وصلاح، مع وجود فيرمينو الذي يتقن خلق الفرص والمساحات، كما أن الخط الدفاعي لليفر صلب للغاية ولديه لاعبي وسط يضفون قدراً كبيراً من القوة على اللعب".