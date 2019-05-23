رياضة | 5 آلاف مشجع يدعمون الترجي في نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 آلاف مشجع يدعمون الترجي في نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يشهد ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي غدا الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط أعدادا كبيرا من جماهير الفريق التونسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية تونسية اليوم الخميس.

وأقلعت من مطار تونس قرطاج الدولي رحلات منظمة إلى المغرب منذ أمس الأربعاء تقل متفرجين حيث يتوقع أن يبلغ عددهم يوم المباراة قرابة خمسة آلاف متفرج.

Advertisements

وأفادت تقارير في تونس بأن عددا كبيرا من جماهير الترجي تقاطرت على مدينة الدار البيضاء، حيث فضل معظمها البقاء في العاصمة الاقتصادية والانتقال إلى الرباط يوم المباراة.

وتعرف جماهير الترجي بتنقلها بأعداد كبيرة مع النادي في مبارياته خارج تونس عبر الرحلات المنظمة من شركات السياحة.

وتتجه إدارة الفريق المغربي لتمكين جماهير الترجي من الدخول مجانا عبر جوازات السفر الخاصة بهم على أن تتم المعاملة بالمثل بالنسبة لجماهير الوداد في مباراة العودة بتونس.