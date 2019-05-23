رياضة | إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الارضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 وتأتي هذة الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوي سواء من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الأعلامى الرياضى ويضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم و منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر ويشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم امام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، ايمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الادورى بالاضافة الي المميزين شيماء صابر، فرح علي ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيي حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل وأخرين.

وصرح الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقة على مستوى الشكل والمحتوى الرياضى، و ذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية. مضيفًا أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية فى تطوير المحتوي الرياضي المقدم عبر التليفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كلا المؤسستين من أجل إستعادة التليفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب ، بل التركيز علي الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية. واضاف تامر مرسي أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء في تجهيز البنية الاساسية، أ أكبر وأهم او اطلاق واحد من أكبر الأستديوهات التحليلية فى الشرق الأوسط.

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وأشاد الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بإطلاق القناة و رؤيتها المستقبلية و اكد ان الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام و بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصرى قد قامت بتذليل كل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم و مباريات البطولة.

وتمني التوفيق للمنتخب الوطني للحصول علي لقب البطولة وناشد ان يتابع المصريون البطولة من خلال شاشة تايم سبورت والتى تبث شارتها مجانا.

هذا وتذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستشهد ضربة البداية على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب و كواليس المباريات.

ويمكن استقبال االقناة على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالاضافة الي نسخة اخري من خلال اجهزة استقبال القمر النايل سات علي تردد ١١٤٤٩ افقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.