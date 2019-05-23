رياضة | تقارير: فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال بالتزكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال بالتزكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية الرياض أن الجمعية العمومية لنادي الهلال المتوقع عقدها خلال الأسابيع المقبلة، ستختار فهد بن سعد بن نافل رئيسا للنادي بالتزكية، ومعه سلطان بن سعيد نائبا.

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ورشح الأمير الوليد بن طلال فهد بن نافل لرئاسة نادي الهلال بعد استقالة محمد بن فيصل، في الشهر الماضي.

وقالت صحيفة الرياض إن الجمعية العمومية لنادي الهلال، ستنتخب فهد بن سعد بن نافل رئيسا للنادي بالتزكية، ومعه سلطان بن سعيد نائبا.

وتتجه الأمور لتزكية بن نافل على الرغم من وجود أسماء أخرى تحدثت تقارير عن إمكانية ترشحها مثل عبدالرحمن بن مساعد ونواف بن سعد.