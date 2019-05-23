رياضة | رد فعل "كهربا" بعد استبعاده من قائمة المنتخب في أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل "كهربا" بعد استبعاده من قائمة المنتخب في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن رد فعله بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني لأمم افريقيا 2019.

وأوضح المصدر أن اللاعب أكد لبع زملائه في الفريق أنه كان يتوقع استبعاده من قائمة المنتخب، وأرجع ذلك إلى الخلافات بين ممدوح عيد وكيل أعمال المكسيكي خافيير أجييري المدير الفني للمنتخب الوطني مع أحمد يحيي وكيل أعماله.

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وأشار اللاعب إلى أنه راضي عن نفسه وما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية ويرى أنه لم يقصر نهائيًا في المباريات التي شارك فيها.

وكان أجيري قد استبعد كل من أوباما وكهربا وعبدالله جمعة وعمر السعيد من قائمة المنتخب الوطني لبطولة أمم افريقيا وضم كل من طارق حامد وجنش ومحمود علاء والونش من صفوف الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.