رياضة | برشلونة يرصد 5 صفقات نارية لتدعيم الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد 5 صفقات نارية لتدعيم الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع عدة صفقات نارية لتدعيم خط الهجوم الكتالوني.

ويرغب فريق ارنستو فالفيردي في تدعيم مركز المهاجم خاصة في ظل كبر سن لويس سواريز مهاجم البارسا المميز.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ف"إن برشلونة حدد 5 مهاجمين لضم أحدهما في الفترة المقبلة وهم، الفرنسي وسام بن يدر، والأوروجوياني كريستيان ستواني ومواطنه ماكسي جوميز وفيرناندو يورنتي.

أضافت الصحيفة أن حظوظ كل من ماكسي جوميز، لاعب سيلتا فيجو، ويورنتي، مهاجم توتنهام، ضعيفة نوعا ما، في حين تواجد الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال في القائمة.