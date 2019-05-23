رياضة | نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب النجم البرازيلي نيمار اليوم الخميس، عن تدريب فريقه باريس سان جيرمان المحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأكد الألماني توماس توخل أنه لم يعطه الإذن بذلك، عشية المباراة الأخيرة هذا الموسم.

وينفذ نيمار حالياً عقوبة بالإيقاف لـ3 مباريات على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه، ما سيحول بالتالي دون مشاركته في مباراة فريقه ضد مضيفه رينس الجمعة، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري المحلي.

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وفي الحصة التدريبية التي أقامها الفريق اليوم، أفاد صحافي فرانس برس أن نيمار، أغلى لاعب في العالم، لم يكن بين زملائه على أرض الملعب.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن نيمار الذي شارك الأربعاء، في حفل للنادي، توجه إلى البرازيل للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا على أرضه والتي تنطلق في 14 يونيو.

وفي حين لم يؤكد النادي ما أوردته الصحيفة، لوحظ أن مواطنَي نيمار تياغو سيلفا وماركينيوس كانا مشاركين في الحصة التدريبية الخميس.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد أجاز للاعب الغياب، قال توخل في مؤتمر صحافيك: "باريس سان جيرمان حرر نيمار؟ (هذا الأمر) لم يحصل من قبلي"، مضيفاً: "هذا أمر ليس رياضياً، ولا يعود لي اتخاذ القرار بتحريره من عدمه".