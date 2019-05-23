رياضة | رئيس برشلونة يعاند جماهير الفريق بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يعاند جماهير الفريق بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جوسب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، رسالة خفية للمدرب إرنستو فالفيردي.

وقال بارتوميو في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:أريد أن أقدر شخصًا يتسم بالحكمة والاحترام ومن الذكاء أن يدير فريقنا وأود أن أشير إلى إرنستو فالفيردي الذي نثق فيه تمامًا.

قرار بارتوميو بالاحتفاظ على خدمات فالفيردي في برشلونة يعد مخالفاً للجماهير والتي طلبت من قبل إقالته وتعيين مدرب آخر.

وتابع رئيس برشلونة عن فالفيردي:لقد فزنا باللقب مرة أخرى بتفوق لا يمكن إنكاره قبل ثلاث جولات من الانتهاء من البطولة، للفوز بالجوائز ميزة استثنائية، قل ما يقوله أولئك الذين يحاولون التخلص منه.

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وأكمل بارتوميو:ولهذا السبب أريد أن أؤكد أمام مجلس الشيوخ الفخر الذي أشعر به في هذا الفريق وترؤس هذا النادي،يجب أن نشعر بالفخر ببرشلونة وما الذي نواجهه في ملاعبنا وما نحن نفعل خارج الملاعب.

وأضاف بارتوميو:جزءًا كبيرًا من الكاتالونيين يشعرون بعدم الرضا لأننا اعتدنا على الفوز بعدما كانت لدينا آمال كبيرة في الفوز بدوري الأبطال والهزيمة في أنفيلد جاءت بعد نتيجة ممتازة في ملعبنا.

وبعث الرئيس برسالة إلى الجماهير قبل المباراة النهائية يوم السبت في إشبيلية ضد فالنسيا: أريد أن أجري دعوة بالإجماع للتركيز على نهائي كأس ولا يمكننا التقليل من هذا اللقب.

وختم بارتوميو تصريحاته: كل هذا ، أعتقد أن الموسم كان جيدًا للغاية ، في انتظار نتائج كأس ملك إسبانيا يوم السبت ضد فالنسيا.