رياضة | مونديال الشباب.. إيطاليا تهزم المكسيك والسنغال تصعق تاهيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال الشباب.. إيطاليا تهزم المكسيك والسنغال تصعق تاهيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب إيطاليا على نظيره المكسيكي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المجموعة الثانية، في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي تقام في بولندا.

سجل ثنائية إيطاليا ، دافيد فراتسي في الدقيقة 3، لوكا رانييري في الدقيقة 67، بينما أحرز هدف المكسيك اللاعب روبرتو دي لا روزا في الدقيقة 37.

رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما المكسيك في المركز الرابع.

في نفس الجولة في المجموعة الأولى، فاز منتخب السنغال بثلاثية نظيفة على نظيره منتخب تاهيتي، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة محتلا بها المركز الأول مؤقتا.