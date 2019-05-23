رياضة | كابوس الإصابة يهدد مسيرة نجم الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابوس الإصابة يهدد مسيرة نجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت إصابة نواف العابد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي كابوسًا يطارد اللاعب، بعدما كشفت تقارير طبية صعوبة مشاركة اللاعب في مباريات قوية بشكل مستمر.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن نجم الكرة السعودية نواف العابد يعاني من إصابة على مستوى عظمة الحوض، مما يصعب من عودته للمشاركة أساسيًا في جميع مباريات الزعيم.

وأضافت الصحيفة إن : "الفحوصات الطبية للاعب كشفت أن ستتجدد إصابته كلما بذل مجهودًا قويًا في اللقاءات، حيث أن اللاعب لم يعد قادرًا على المشاركة في أربعة أو خمسة مباريات متتالية.

وتعرض جمهور الزعيم لصدمة قوية عقب تلقيه لهذا الخبر، بينما يتطلع نواف لإكتشاف حل طبي لإصابته، فهل سيتمكن الجوهرة الهلالية من العودة مجددًا للتلألأ في ملاعب الكرة السعودية؟