رياضة | ميدو يحرض بيل على مغادرة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يحرض بيل على مغادرة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام الأسبق جاريث بيل لاعب ريال مدريد بالرحيل عن الفريق الملكي والعودة إلى السبيرز.

وقال ميدو في تصريحات لصحيفة ديلي ميل إنه يجب على جاريث بيل أن يتخلى عن الراتب الكبير الذي يحصل عليه في ريال مدريد ويعود من جديد إلى توتنهام.

وأضاف ميدو :" يجب على بيل أن يعود لتوتنهام وأن يلعب لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة، بيل لاعب موهوب لكنه يحتاج أن يكون هناك حالة من الاهتمام به أكبر من الوضع الحالي".

واختتم ميدو: "الجميع في توتنهام يحب جاريث بيل، لو عاد من جديد إلى هناك فسيكون أفضل لاعب في البريميرليج".