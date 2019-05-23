رياضة | كلوب يحمل أخباراً سارة لجماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحمل أخباراً سارة لجماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أخبار سارة للجماهير قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد مدرب فريق ليفربول، يورغن كلوب، اليوم الخميس، تحسن حالة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي عاد للتدريبات، كما لم يستبعد مشاركة لاعب الوسط الغيني نابي كيتا، الذي اشتكى أخيراً من مشكلات عضلية، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في الأول من يونيو أمام توتنهام.



وصرح كلوب في ماربيا الإسبانية التي تحتضن معسكر "الريدز" استعداداً للنهائي الذي سيقام في مدريد: "نابي يشعر بتحسن حالته، لكن هذا لا يعني شيئاً بالنسبة للنهائي، إذا لم تكن حالته 100%، هذا ما لدينا، لديه الرغبة ونحن متفائلون، سنرى إذا كانت لديه فرصة للمشاركة".

وغاب كيتا عن المباريات الأخيرة لليفربول جراء إصابة تعرض لها في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة في كامب نو.