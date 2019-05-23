انت الان تتابع تفاصيل خبر الترجي والوداد.. نهائي أفريقي ناري بين آخر بطلين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 09:50 مساءً - يستضيف الوداد البيضاوي المغربي، الجمعة، الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي يحتضنها "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط.

وسيكون النهائي القاري المرتقب بين آخر بطلين لـ"أمجد الكؤوس الأفريقية"؛ إذ تُوّج الوداد والترجي بنسختي 2017 و2018 توالياً، على حساب الأهلي المصري في المرتين.

وفشل الوداد في تحقيق أي فوز في أربع مواجهات جمعته والترجي في البطولة القارية؛ إذ تعادلا في ثلاثة لقاءات، في حين انتصر الترجي في لقاء وحيد، وهو ما يشكل حافزاً لـ"وداد الأمة" لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق "باب سويقة".

ويتطلع الوداد، الفائز ببطولتي دوري الأبطال عامي 1992 و2017، إلى معادلة رقم غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي المتوج باللقب القاري في ثلاث مناسبات سابقة.

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ويعول المدرب التونسي للفريق المغربي، فوزي البنزرتي، على عدد من الأوراق الرابحة؛ على غرار الليبيري وليام جيبور، وصلاح الدين السعيدي، ووليد الكرتي.

في الجهة المقابلة يسعى الترجي جاهداً للعودة إلى الديار بأقل الخسائر الممكنة؛ أملاً في حسم اللقب لصالحه في مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره، المقررة في الـ31 من مايو الجاري.

ويدخل الترجي المباراة بحذر شديد؛ لكون سبعة من لاعبيه يواجهون خطر الإيقاف إياباً، وهم: الحارسان المعز بن شريفية ورامي الجريدي، بالإضافة إلى شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، وأنيس البدري، وطه ياسين الخنيسي، والإيفواري فوسيني كوليبالي.

ويُمني بطل الدوري التونسي النفس بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1994 و2011 و2018.

يُذكر أن الوداد والترجي تأهلا إلى الموقعة الختامية لـ"أمجد الكؤوس الأفريقية"، على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي على الترتيب.