انت الان تتابع تفاصيل خبر مان سيتي يُعلّق على تقارير رحيل غوارديولا.. هذا ما قاله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 09:50 مساءً - سارع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نفي الشائعات التي تحدثت حول قرب رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا؛ من أجل تولي مهمة الإشراف الفني على يوفنتوس الإيطالي.

وفي هذا الإطار قال عضو مجلس إدارة النادي الإنجليزي، ألبرتو غالاسي، لقناة "سكاي إيطاليا" التلفزيونية: إن "التقارير التي تشير إلى أن غوارديولا سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل الدوري الإيطالي مجرد هراء".

وشدد محامي مانشستر سيتي على أن المدرب الإسباني "يريد البقاء مع الفريق السماوي، ولا توجد لديه أي نية للرحيل والمغادرة".

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وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" قد نقل عن أحد الصحفيين أن يوفنتوس، الذي تُوّج هذا الموسم بلقبه الثامن توالياً في الدوري الإيطالي، توصل إلى اتفاق مع غوارديولا، الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2021.

وأشار إلى أن الاتفاق ينص على تولي المدرب، الذي قاد "السيتزن" للتتويج بـ"الثلاثية المحلية" لأول مرة في تاريخ الكرة الإنجليزية، تدريب يوفنتوس بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

يُذكر أنه بموازاة الهيمنة المطلقة لمانشستر سيتي على بطولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فشل في الذهاب بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ إذ خرج هذا الموسم على يد توتنهام هوتسبير من دور الثمانية، كما ودع النسخة الماضية على يد ليفربول في الدور ربع النهائي أيضاً.