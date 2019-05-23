شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دبلوماسية: بطولة الأمم الإفريقية فرصة لجذب السياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وزارة السياحة باستغلال إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر لجذب أكبر عدد ممكن من السياح.

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وتمنى «سالم»، في تصريح اليوم الخميس، أن تركز وزارة السياحة على السياح الأفارقة في تلك الفترة من خلال تجهيز برامج كبرى لهم خاصة بزيارة كل معالم مصر الحضارية، على أن تضم هذه البرامج تذاكر لحضور مباريات الفرق الإفريقية المشاركة في البطولة مما سيفتح بابا كبيرا للسياحة الإفريقية في مصر والتي لم تكن قوية في فترات طويلة.

واعتبر سالم بطولة إفريقيا استثمار في حد ذاتها لمصر؛ حيث من الممكن أن تنشط هذه البطولة العديد من المجالات الاقتصادية المصرية مثل السياحة وكذلك التجارة؛ مما سيعود بالنفع الكبير على الوطن حال تم استغلالها جيدا.

وأشاد بكل من وزاراتي الشباب والرياضة والداخلية على دورهما الكبير في تنظيم وتأمين البطولة الإفريقية، كما وجه الشكر لاتحاد الكرة على إصراره على استضافة هذه البطولة في مصر.