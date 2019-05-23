شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجمّد مستحقات لاعبيه بعد التعادل مع الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، تجميد مستحقات لاعبيه، بعد التعادل مع الإسماعيلى 1/1، أمس الأول، ضمن مباريات الدورى، وتفريطهم فى فوز كان فى متناول أيديهم، ما وضعهم فى مأزق بالغ الحرج، فى مشوار سعيهم نحو الاحتفاظ بلقب الدورى المحلى.

وسادت حالة من الغضب بين أعضاء وجماهير النادى، عقب انتهاء المباراة، على مواقع التواصل الاجتماعى، وداخل أرجاء القلعة الحمراء، خوفًا من خسارة اللقب المحلى، بعد التفريط فى نقطتين ثمينتين، فى سباق القمة.

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وحملت الجماهير، مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، مسؤولية التعادل أمام الإسماعيلى، بسبب التغييرات التى أحدثها على التشكيل من بداية المباراة، والتى تمثلت فى الإبقاء على الثنائى جيرالدو، وصالح جمعة، خارج الخطوط، وعدم الاستعانة بهما إلا فى آخر 25 دقيقة من زمن المباراة، فضلًا عن عدم استعانته بمروان محسن، صاحب الخبرات فى التعامل مع مثل هذه المباريات، والذى سبق أن أحرز الهدف الثانى، للأهلى فى مباراة إنبى، قبل الأخيرة، فضلًا عن الدفع بالثنائى حسام عاشور، ووليد سليمان، من بداية المباراة، رغم عدم مشاركتهما بصفة أساسية مع الفريق طوال الفترة المنقضية، مما أثر على مستوى الفريق طوال شوطى المباراة.

وسيطر الوجوم على لاعبى الفريق وجهازهم الفنى، بسبب التعادل الذى وضع الفريق فى مأزق، وحمل مارتن لاسارتى، المدافعين، مسؤولية الهدف الذى منى به مرمى محمد الشناوى، بسبب عدم التمركز الصحيح، فى خط الدفاع، للدرجة التى أدت لإحراز كريم بامبو، هدف التعادل، رغم أنه كان يلعب تحت وطأة الإصابة.

وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع لاعبيه خلال الساعات القليلة المقبلة، للحديث عن الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة الإسماعيلى، والعمل على تلافيها قبل مباراة المقاولون، المقبلة والمقررة الثلاثاء المقبل، والسعى لعدم تكرارها فى تلك المواجهة، التى يسعى الفريق للفوز بنقاطها الثلاث، وعدم فقدان أى نقاط جديدة، فى مشوار الفريق نحو الاحتفاظ باللقب المحلى فى الموسم الحالى، خصوصًا فى ظل اشتعال المنافسة مع الزمالك، المنافس التقليدى للفريق.

وحدد الجهاز الفنى، برنامجا تدريبيا خاصا لحمدى فتحى، يؤديه خلال اليومين المقبلين، خصوصًا أن المدير الفنى، سيسعى لإعادته للتشكيل بقوة، لعلاج القصور الذى وضح على الفريق خلال مواجهة الأسماعيلى، خصوصًا أن فتحى من العناصر المتميزة فى وسط الملعب، والذى وضح تأثير غيابه على الفريق. من ناحية أخرى، واصل خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، الغياب عن حضور مباريات الفريق فى الدورى، ولم يحضر مع زملائه فى المجلس، مباراة الإسماعيلى، بعدما فعلها فى مباراة إنبى، قبل الأخيرة، على خلفية، الخلافات الدائرة بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على خلفية ظهوره فى صورة مع المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، وهى الصورة التى أحدثت ردود أفعال غاضبة، بين أعضاء مجلس الإدارة، وطالبوا الدرندلى، بالاعتذار عنها، لكنه أوضح أنه لم يرتكب أى خطأ كى يعتذر ولو تكرر الأمر ألف مرة، سيتصرف نفس التصرف.