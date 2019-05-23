شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: بيراميدز أصبح حالة خاصة فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حسام البدرى، رئيس نادى بيراميدز، أن اختيار 5 لاعبين من الفريق للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل دليل على نجاح التجربة التى لم تكمل عامها الأول، مشيرا إلى أن عودة عبدالله السعيد للمنتخب أسعدته كثيرا لأنه عنصر مهم وسيكون له دور مع باقى زملائه فى البطولة الإفريقية.

ولفت إلى أن المنافسة على كأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة جدا لوجود منتخبات قوية، لكننا نثق فى قدرة المنتخب الوطنى على التتويج، خاصة أن البطولة تقام على أرضنا ووسط الجماهير المصرية التى تؤازر باستمرار المنتخب.

وأوضح أن بيراميدز حقق هدفا آخر فى الموسم الأول له هو ضمان المشاركة فى البطولات الإفريقية الموسم المقبل سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية، لافتا إلى أن بيراميدز استطاع أن يسجل حضورًا قويًا فى الدورى الممتاز الذى يعتبر من أقوى الدوريات العربية، وأصبح منافسًا قويًّا لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وكان قريبا جدا من المنافسة على لقب الدورى، لكن وضعه الحالى فى الجدول مُرضٍ، ولدينا مخطط للموسم المقبل يتضمن تدعيم الفريق بعناصر قوية، وبرنامج إعداد على أعلى مستوى من أجل المنافسة على الدورى، كما أن إدارة النادى تعمل على صنع قاعدة جماهيرية للفريق فى الموسم المقبل خاصة بعد نجاحنا فى كسب ثقة الكثيرين خصوصا صغار السن الذين يشجعون الفريق.

وأوضح البدرى فى تصريحات صحفية أن النادى يولى قطاع الناشئين اهتماما كبيرا، من خلال منح المميزين من القطاع الفرصة للتدريب، سواء بشكل مستمر أو متقطع مع الفريق الأول لإكسابهم الخبرة وإعدادهم جيدا للفترة المقبلة، وسيكون هناك دعم أكبر الموسم القادم.

وعن الفوز الذى حققه الفريق على النجوم بثنائية، قال البدرى إن فريقه قدم عرضًا جيدًا، ولعب من أجل الفوز. وتابع: «حققنا المطلوب بتسجيل هدفين فى الدقائق الأولى، بيراميدز سيتطور فى الموسم المقبل». وأشار البدرى إلى أنه يتمنى التوفيق للزمالك فى لقاء نهضة بركان المغربى، الأحد المقبل، فى إياب نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مبديًا ثقته فى قدرة الأبيض على التعويض بعد الخسارة ذهابًا بهدف نظيف فى المغرب.

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وأضاف أن صراع الدورى لايزال طويلًا، من الصعب حسم الأمور حاليًا فى ظل وجود مباريات للأهلى والزمالك. واختتم البدرى تصريحاته بأنه مستمر مع بيراميدز لكنه سيعود فى وقت من الأوقات للعمل الفنى.

من جهته، أبدى الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، سعادته بالفوز على النجوم بهدفين للا شىء فى المباراة التى جمعتهما الخميس، وقال «دياز» فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: «سيطرنا على اللقاء وسجلنا مبكرًا، وأهدرنا عدة فرص وقدمنا مباراة قوية».

وأبدى دياز دهشته من عدم انضمام على جبر مدافع بيراميدز لمنتخب مصر فى بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه لاعب صاحب خبرات ويستحق التواجد فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن بيراميدز يسعى للفوز على حرس الحدود يوم 30 مايو الجارى بالجولة الأخيرة، موضحًا أن الفريق يحتاج لبعض الوقت وتدعيم صفوفه وسيكون أفضل فى الموسم المقبل وينافس بقوة على كل البطولات.

وقال مدرب بيراميدز إن الفريق يحتاج لبعض الوقت للمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أننا كنا نحتاج للوقت للمنافسة على الدورى، خاصة أننا تسلمنا المهمة من منتصف الموسم ورغم ذلك قدمنا عروضا قوية واستطعنا الفوز على الأهلى والزمالك.

وعن مصيره مع الفريق، قال دياز: «لا مجال للخوض فى هذا الأمر، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى شهر يوليو المقبل، والأمر ليس محل نقاش فى وسائل الإعلام».