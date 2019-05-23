شكرا لقرائتكم خبر عن «سارى» يرفض ربط مصيره مع تشيلسى بحصد لقب الدورى الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإيطالى ماوريتسيو سارى أنه سيبحث مع إدارة فريقه تشيلسى الإنجليزى فى مستقبله على رأس الإدارة الفنية، وذلك بعد خوض نهائى مسابقة الدورى الأوروبى «يوروبا ليج» فى كرة القدم أواخر الشهر الجارى.

كان تشيلسى قد حقق مع «سارى» المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم الأول للمدير الفنى، وهو مركز مؤهل إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، كما سيكون أمامه فرصة التتويج بلقب قارى عندما يخوض نهائى المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية بمواجهة غريمه اللندنى أرسنال فى 29 مايو فى باكو.

ونال «سارى» عددا من الانتقادات من جانب بعض الخبراء والمشجعين بسبب أسلوب اللعب الذى اعتمده مع الفريق الأزرق، كما بات محط تقارير صحفية تلمح إلى إمكان عودته إلى إيطاليا، لاسيما فى ظل شغور منصب المدرب فى فريقى يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وروما. وقال «سارى»: «سأتحدث مع إدارة النادى لأننى أرغب فى معرفة ما إذا كانت مسرورة منى أم لا»، مشيرا إلى أنه يتبقى عامان فى عقده الحالى.

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وتحدثت تقارير إيطالية عن احتمال عودة «سارى» إلى بلاده لتولى الإشراف على «يوفنتوس» بدلا من ماسيميليانو أليجرى الذى أعلن، الأسبوع الماضى، رحيله عن الفريق بعد خمسة مواسم على رأس إدارته الفنية.

وشدد «سارى» على رفضه الربط بين مستقبله ونتيجة نهائى الدورى الأوروبى، مؤكدا أنه «إذا كان الأمر كذلك، أريد الرحيل من الآن فقد عملت طوال الفترة الماضية على مدار 10 أشهر، ولن أقبل أن تحدد مصيرى نتيجة 90 دقيقة، فهذا الأمر لن يكون سويا. إما أن تكونوا سعداء بما أقوم به أو غير سعداء»، فى إشارة إلى مسؤولى تشيلسى المملوك من الروسى رومان أبراموفيتش.

وإضافة إلى ضمان مشاركة تشيلسى فى دورى الأبطال الموسم المقبل، وتمكن سارى من إيصال الفريق إلى نهائى كأس الرابطة الإنجليزى قبل الخسارة أمام مانشستر سيتى ٣/٤ بركلات الترجيح، بينما فقد لقبه فى كأس الاتحاد بخسارته فى الدور الخامس أمام مانشستر يونايتد صفر- 2. وقال المدرب الإيطالى: «أعتقد أننا حظينا بموسم جيد، مع العديد من المشاكل بالطبع، وأنهينا الدورى الإنجليزى الممتاز فى المركز الثالث، بلغنا نهائى كأس الرابطة وهى مسابقة صعبة جدا، والآن سنخوض نهائى مسابقة يوروبا ليج، إذا تمكنا من الفوز بها، سيصبح الموسم رائعا».

وانضم «سارى» إلى آراء سابقة صدرت عن أرسنال والمشجعين الإنجليز، فى انتقاد اختيار عاصمة أذربيجان لاستضافة النهائى. لاسيما لبعدها الجغرافى عن لندن نحو أربعة آلاف كيلومتر، وأوضح «سارى» أن المكان مشكلة كبيرة لمشجعينا، أعتقد أنه كان من الأفضل لو أقيم النهائى فى مكان آخر. كما تطرق إلى قرار لاعب أرسنال الأرمينى هنريك مخيتاريان عدم مرافقة فريقه إلى باكو على خلفية التوترات السياسية بين بلاده وأذربيجان. وقال: «هذا الوضع مخيب للآمال، كنت أرغب فعلا برؤيته حاضرا فى أرض الملعب»، مضيفا: «بشأن قرار كهذا، علينا احترام قرار الرجل. ليس قرار اللاعب، بل قرار الرجل».