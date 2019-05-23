شكرا لقرائتكم خبر عن «النقاز والسعيد» يؤازران لاعبى الزمالك فى معسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الثنائى حمدى النقاز وعمر السعيد، لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الانتظام فى معسكر الفريق المقرر اليوم ببرج العرب بالإسكندرية، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، بعد غد الأحد، ضمن منافسات إياب نهائى كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

واستقر الثنائى على مؤازرة اللاعبين ودعمهم فى المعسكر على الرغم من عدم مشاركتهما فى المباراة بسبب تعرضهما للإيقاف بسبب الحصول على إنذارين، حيث يرغبان فى الشد من أزر لاعبى القلعة البيضاء خلال المواجهة الهامة والمرتقبة.

وكان الثنائى قد شاركا فى التدريبات الجماعية أمس مع اللاعبين، حيث من المقرر أن يكونا متواجدين فى مدرجات ملعب برج العرب خلال اللقاء بجانب فرجانى ساسى الذى حرص على الحضور لمؤازرة اللاعبين على الرغم من الإصابة التى يعانى منها خلال الفترة الماضية.