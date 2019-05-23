شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لـ«أوباما» فى نهائى الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الكروى الأول، خلال اليومين الماضيين، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، بعد غد الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب نهائى كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

وعلمت «المصرى اليوم»، أن المدير الفنى السويسرى، شدد على اللاعب بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى وعدم إهدار الهجمات مثلما فعل فى لقاء الذهاب، وضرورة الضغط على دفاع المنافس المغربى واستغلال الأخطاء.

كما خصص جروس برنامجا بدنيا خاصا لأوباما خلال اليومين الماضيين، من أجل زيادة اللياقة البدنية، بعدما انخفضت فى المباريات الماضية وهو ما ظهر على اللاعب مؤخرًا، حيث يسعى المدير الفنى السويسرى إلى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين من كافة النواحى الفنية والبدنية.