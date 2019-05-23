شوبير يجتمع غدا بالأندية المتضررة من جدول الدوري...

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جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير أنه تحدث مع الأندية أصحاب الأزمة و المتضررين من جدول الدوري وسيحضرون غداً الإجتماع باتحاد الكرة للوصول إلى أفضل الحلول لإستكمال مسابقة الدوري.
,يعقد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إجتماع ظهر غداً بأندية الدورى الممتاز المعترضة على جدول مباريات الأسبوع الـ34 للدورى.
قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول.
وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.
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