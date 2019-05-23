شكرا لقرائتكم وجبة "سمك" تجمع كهربا والأخوين جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تناول عبد الله جماعة ظهير أيسر الزمالك الإفطار فى أحد مطاعم الأسماك اليوم الخميس مع زميله محمود كهربا وشقيقه صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى .
نشر عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ، مع شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلى فى حضور محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض.
يرتبط الثنائى جمعة بعلاقة صداقة قوية مع كهربا منذ أن تواجد الثلاثى ضمن صفوف إنبى سواء فى الناشئين أو الفريق الأول بالنادى البترولى قبل أن ينتقل الثنائى كهربا وعبد الله جمعة فى الزمالك بينما انضم صالح جمعة للأهلى
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.
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