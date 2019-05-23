شكرا لقرائتكم غوميز: بطولة دوري أبطال آسيا مهمة للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم الهلال على أهمية المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا والفوز بها، بعد حلول الفريق وصيفاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال قد نافس على لقب الدوري السعودي حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يفوز به النصر ويتوج بطلاً له يوم الخميس الماضي.

وعلى الصعيد الآسيوي فإن الهلال يحتل المركز الأول في مجموعته حيث سيواجه الأهلي في دور الـ16، لتكون مواجهة سعودية خالصة في هذا الدور الذي سيلعب في أغسطس القادم، ما يضمن تأهل فريق سعودي لدور الثمانية.

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وقال غوميز في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: نحن نلعب دائماً من أجل تحقيق الفوز، وكنا نريد أن نفوز في المباراة الأخيرة، ولكننا لم نتمكن من فعل ذلك.

وأضاف: رغم ذلك نحن راضون لأننا أنهينا المنافسة ونحن متصدرون لمجموعتنا، خاصة بعد حصول تغييرات في الجهاز الفني للفريق، حيث إننا نريد أن نتقدم في هذه البطولة التي تعتبر مهمة بالنسبة للهلال.

وأوضح اللاعب: لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز بلقب الدوري السعودي، ولكننا نتطلع للتعويض من خلال المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا.

وتابع: الهلال فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، وتاريخ وحجم هذا الفريق يفرض على اللاعبين والمدربين أن يكون لديهم طموحات كبيرة، رغم التغييرات في الجهاز الفني إلا أننا حافظنا على تماسكنا كفريق، ونجحنا في تقديم مستوى جيد خلال هذه المباراة.