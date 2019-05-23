شكرا لقرائتكم محامي مانشستر سيتي ينفي رحيل غوارديولا إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى ألبرتو غالاسي محامي مانشستر سيتي وعضو مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب غوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وأبلغ غالاسي محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية أن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي مجرد "هراء" مضيفا أن غوارديولا يريد البقاء في مانشستر.

وارتفعت أسهم يوفنتوس بأكثر من 3 في المئة اليوم الخميس. وقال متعاملون إن السهم تلقى دعما من شائعات تولي غوارديولا تدريب الفريق.