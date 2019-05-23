بالصور.. تحت أشعة الشمس الساطعة .. ليفربول يواصل تدريباته استعداداً لنهائي الأبطال أمام توتنهام

ترجمة: أحمد أبوعقيل

يتدرب فريق ليفربول الإنجليزي تحت أشعة الشمس الساطعة في مدينة ماربيا استعداداً لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق توتنهام هوتسبير على ملعب مترو بوليتانو بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وصل فريق الريدز إلى إسبانيا يوم الاثنين الماضي للمشاركة في معسكر تدريبي لتعود على الطقس قبل المباراة التي المحدد إقامتها يوم السبت 1 يونيو.

وأشرف كلوب على بطولة تقسيمة خلال تدريب الفريق بين أربعة فرق مكون من ستة لاعبين شملت اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

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ساديو ماني ، الذي فاز في الحذاء الذهبي للدوري الممتاز بعد تسجيله 22 هدفاً وتعادل حصيلة محمد صلاح وبيير إميريك أوباميانغ هذا الموسم ، يعتقد أن تفويت ليفربول القريب في بطولة الموسم الماضي هو الدافع المثالي.

وقال ماني "كنا هناك في العام الماضي ولسوء الحظ لم نفز، رغم أن ريال مدريد كان جيدًا للغاية".

"نحن نشعر حقًا بإيجابية حقًا، وسيكون من الأمور الكبيرة والكبيرة بالنسبة لنا [الفوز بها].

"إنه أمر مثير ونحن نريد الفوز به، بالتأكيد - الكل يعرف. لسنا هنا للتفكير في الأمر مرتين بل سنذهب إلى هناك فقط لمحاولة الفوز به. "