جوارديولا غاضبا: تدريب يوفنتوس مرفوض ولن أغادر السيتي

ترجمة :أحمد أبوعقيل

قال البرتو جالاسي ، عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، إن بيب جوارديولا "غاضب" بسبب الحديث المتكرر عن التعاقد معه خلفا، لماسيميليانو أليجري كمدير فنيا لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وكان اليجري قد أعلن رحيله عن تدريب يوفنتوس الأسبوع الماضي، مما دفع يوفنتوس للبحث عن مدرب جديد.

وقد تم ربط كل من يورغن كلوب ، مدرب ليفربول وجوارديولا المدير الفني لفريق ليفربول ، لتدريب الفريق الإيطالي، لكن يبدو أنه لا توجد رغبة من الإسباني في التوجه إلى تورينو.

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وقاد جوارديولا السيتي إلى ثلاية الدوري المحلي في 2018-19 ، حيث فاز بكأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز.

وصل سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرجه توتنهام.

وفي الوقت نفسه فاز يوفنتوس باللقب الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي تحت قيادة أليغري هذا الموسم.