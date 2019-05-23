ماذا فعل الزمالك فى مبارياته مع الإثيوبى تيسيما قبل نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور 60 ألف مُشجع، حيث تأمل جماهير القلعة البيضاء، فى تعويض هزيمة فريقها فى مباراة الذهاب بهدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتحقيق الفوز من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الأثيوبى باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، ولذا يستعرض ”الخليج 365” ماذا فعل الأبيض مع الحكم الأثيوبى قبل موقعة النهائى؟.. - الزمالك هُزم وتعادل مع باملاك - الزمالك هُزم وتعادل مع باملاك سبق للأثيوبى باملاك تيسيما وأن أدار مباراتين للزمالك، كانت الأولى أمام يانج أفريكانز فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا نسخة 2012، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وسجل للزمالك عمرو زكى. ثم أدار تيسيما للزمالك مباراة أخرى ولكن فى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2015، عندما حل ضيفًا على إيه سى ليوبار الكونغولى فى دور المجموعات وانتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد. Advertisements - خسارة لنهضة بركان مع تيسيما - خسارة لنهضة بركان مع تيسيما أما عن إدارته لمباريات نهضة بركان المغرب، فقد أدار الأثيوبى مباراة واحدة لنهضة بركان فى بطولة النسخة الحالية أمام الصفاقسى التونسى والتى جمعتهما فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، وخسرها الفريق المغربى بهدفين دون رد. - الأهلى خسر نهائى أفريقيا عامين متتاليين مع باملاك تيسيما - الأهلى خسر نهائى أفريقيا عامين متتاليين مع باملاك تيسيما على جانب أخر، أدار الأثيوبى باملاك تيسيما مباراتين للأهلى المصرى أمام الوداد المغربى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عامى 2017 و2018، وخسرهما الأحمر.

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