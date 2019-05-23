"سوبر كورة" يخترق معسكر نهضة بركان فى برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت كاميرا سوبر كورة فى اختراق السرية التى فرضها مسئولو نادي نهضة بركان المغربى على معسكر الفريق الذى انطلق اليوم فى أحد فنادق منطقة برج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية وإلتقاط فيديوهات حصرية للبعثة المغربية. لمشاهدة الفيديوهات بكاميرا سوبر كورة اضغط هنا..

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