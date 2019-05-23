شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انتظار موافقة الداخلية على زيادة عدد جمهوره لـ60 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وزارة الداخلية، بالموافقة على زيادة أعداد مشجعى الفريق الأبيض فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية إلى 60 ألف مشجع بعد الحصول على موافقة اليوم بطباعة 10 آلاف تذكرة جديدة وسيتم طرحها للبيع غدا بمقر القلعة البيضاء، ليكون إجمالى العدد الذى وافقت الجهات الأمنية على حضوره وفقا لما أكده مرتضى منصور هو 50 ألف مشجع حتى الآن.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء فى فيديو بثه الموقع الرسمى للنادى الأبيض إنه يناشد وزارة الداخلية بالموافقة على طلبه بشأن وصول العدد النهائى لجماهير الأبيض فى النهائى إلى 60 ألف مشجع وفى حالة حدوث ذلك سيطرح التذاكر الجديدة للبيع يوم السبت المقبل.

يذكر أن الزمالك سيلتقى يوم الأحد المقبل مع نهضة بركان المغربى، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.