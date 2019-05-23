شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يرصد لحظة وصول بعثة نهضة بركان للإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد موقع "سوبركورة" بأول صور لوصول بعثة الفريق المغربى لفندق الإقامة قبل مواجهة الفريق الأبيض فى النهائى الأفريقى. لمشاهدة الصور اضغط هنا..

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