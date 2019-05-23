شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخصص 5 تذاكر لكل لاعب فى مواجهة بركان بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مجلس إدارة نادى الزمالك، 5 تذاكر لكل لاعب من أجل اصطحاب أسرهم فى مواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربى فى الذهاب التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان قد انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف سجله التوجولى لابا كودجو.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة فى برج العرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان، التى يسعى الأبيض لعبورها بحثا عن التتويج باللقب الأول فى الكونفدرالية حيث يحتاج أبناء ميت عقبة إلى الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة الشباك.