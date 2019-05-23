شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مياه البحيرة يجتمع الاثنين لحسم مصير الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمدعقدة اجتماعا الأثنين القادم ، لبحث شئون الفريق الأول لكرة القدم ومناقشة اختيار الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول بالموسم الكروي الجديد

ويدرس مجلس الأدارة ومعه لجنة الكرة أكثر من سيرة ذاتية لاختيار المدير الفني المناسب لهذه المرحلة وذلك لقيادة الفريق البحراوي لتحقيق حلم الصعود والعودة بنادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية مرة أخري

وعلم الخليج 365 أن هناك مفاضلة من مجلس أدارة مياه البحيرة بين أكثر من جهاز فني لتولي المسئولية الفنية وتأتي أبرز الأسماء المرشحة كلا من أشرف عبدالحليم نجم الأتحاد السكندري السابق ومصطفي فؤاد نجم الأوليمبي السابق وأحمد الشاذلى نجم الزمالك والاتحاد السكندري السابق والمدير الفنى السابق لأندية صلالة العماني والوحدة السعودي ومحمد علوش المدير الفني السابق لمركزشباب كوم حمادة.

يذكر أن مجلس أدارة مياه البحيرة صرف النظر عن التعاقد مع يوسف حمدي نجم الأتحاد السكندري السابق لتولي المسئولية الفنية بسبب الاختلاف علي المقابل المادي