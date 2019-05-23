انت الان تتابع نيمار يغيب عن تدريب سان جرمان وتوخل لم يأذن له بذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الحصة التدريبية للاعبي باريس سان جرمان في 23 مايو 2019 والتي غاب عنها النجم البرازيلي نيمار

غاب النجم البرازيلي نيمار الخميس عن تدريب فريقه باريس سان جرمان المحتفظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس، بينما أكد مدربه الألماني توماس توخل أنه لم يعطه الإذن بذلك، عشية المباراة الأخيرة هذا الموسم.

وينفذ نيمار حاليا عقوبة بالايقاف لثلاث مباريات على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه، ما سيحول بالتالي دون مشاركته في مباراة فريقه ضد مضيفه رينس الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري المحلي.

وفي الحصة التدريبية التي أقامها الفريق اليوم، أفاد صحافي فرانس برس أن نيمار، أغلى لاعب في العالم، لم يكن بين زملائه على أرض الملعب.

Advertisements

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن نيمار الذي شارك الأربعاء في حفل للنادي، توجه الى البرازيل للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أميركا على أرضه والتي تنطلق في 14 حزيران/يونيو.

وفي حين لم يؤكد النادي ما أوردته الصحيفة، لوحظ أن مواطنَي نيمار تياغو سيلفا وماركينيوس كانا مشاركين في الحصة التدريبية الخميس.

وردا على سؤال عما اذا كان قد أجاز للاعب الغياب، قال توخل في مؤتمر صحافي "باريس سان جرمان حرر نيمار؟ (هذا الأمر) لم يحصل من قبلي"، مضيفا "هذا أمر ليس رياضيا، ولا يعود لي اتخاذ القرار بتحريره من عدمه".