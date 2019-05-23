شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: النادي الأهلي سيأخذ الدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، على أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، هو أفضل لاعب في تاريخ النادي، قائلاً :«الخطيب أفضل لاعب ارتدى قميص القلعة الحمراء، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، فالتاريخ لا يمكن تغييره».
وذكر في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أن النادي الأهلي سيأخذ الدوري هذا الموسم، مضيفا: «مش بمزاجي ولا بمزاجك ده هو الزمالك بيهدي الدوري للأهلي».
وأشار إلى أن أفضل مدرب جاء للنادي الأهلي هو المجري ناندور هيديكوتي، وظل سنوات كثيرة وصنع فرق للنادي.
ولفت إلى أن أفضل لاعبي الزمالك الذين عاصرهم فاروق جعفر، وحسن شحاتة، وكانت مهاراتهم عالية جدا، أما حاليا فلا يوجد لاعب يمكن القول عليه أفضل لاعب.
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