العابد يرد بقوة على أنباء إصابته المزمنة

ونفى العابد، الأخبار المتداولة حول تعرضه لإصابة مزمنة في الحوض تمنعه من لعب أكثر من 4 أو 5 مباريات قوية متتالية.
وتناول نجم الهلال الخبر المنشور بإحدى وسائل الإعلام في هذا الشأن، إذ وضع صورته عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "كلام فاضي وغير صحيح.. حسبي الله ونعم الوكيل".
وكان العابد قد تعرض لإصابة قوية في الحوض أبعدته عن الملاعب السعودية لسنة كاملة، وغاب على إثرها عن كأس العالم، بينما عاد بعدها اللاعب وشارك مع الهلال ثم غاب من جديد لقرابة الشهرين، مما تسبب في إثارة قلق الجماهير الهلالية التي بدأت تتهامس بشأن إمكانية تعرض العابد لإصابة مزمنة، نفاها اللاعب أخيرًا.
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