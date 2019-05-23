العابد يرد بقوة على أنباء إصابته المزمنة

كشف لاعب نادي الهلال السعودي نواف العابد حقيقة ما يتردد بشأن معاناته من إصابة مزمنة، تمنعه من اللعب بشكل مستمر.

ونفى العابد، الأخبار المتداولة حول تعرضه لإصابة مزمنة في الحوض تمنعه من لعب أكثر من 4 أو 5 مباريات قوية متتالية.

وتناول نجم الهلال الخبر المنشور بإحدى وسائل الإعلام في هذا الشأن، إذ وضع صورته عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "كلام فاضي وغير صحيح.. حسبي الله ونعم الوكيل".

