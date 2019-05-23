شكرا لقرائتكم هل يعود دونجا للزمالك؟ .. اللاعب يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلى، على تعادل فريقه أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأمس الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال دونجا في تصريحات صحفية إن الدراويش كانو يستحقون الفوز مضيفا: "الحمد لله على التعادل، ولكني حزين لأننا كنا نستحق الفوز، وفرصنا الخطيرة خير دليل على ذلك".

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أضاف لاعب الإسماعيلى، أنه كان مكلفا بأدوار هجومية من قبل الجهاز الفنى ، ونجحت في الوصول لمرمى الأهلي ولكني لم أستطع التسجيل".

وتحدث عبد العاطى حول مستقبله مع الزمالك قائلا : "سأبقى مع الإسماعيلي، ولكن في حال تم الاتفاق مع إدارة الزمالك على ذلك، وبعد الموسم سيتم عقد اتفاق بينهما على بقائي مع الدراويش".